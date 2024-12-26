Uşak'ta 'Baba' Cinayeti: Katil Oğul Tutuklandı

Uşak'ta babasını sopayla darp ederek öldüren Remzi Deniz adlı kişi tutuklandı. Deniz, cezaevine gönderildi.

Uşak'ta 'Baba' Cinayeti: Katil Oğul Tutuklandı

Uşak’ın Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde oğul Remzi Deniz (23) babası Engin Deniz'i (58) sopayla darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Engin Deniz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Deniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğul Remzi Deniz, ikamet ettikleri evde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Remzi Deniz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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