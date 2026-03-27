Uşak ve Marmaris Belediyelerine Operasyon: Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Çok Sayıda Gözaltı

CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. Sabah saatlerinde CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlendi. Yalım dahil 11 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK RÜŞVET İDDİALARINI SIRALADI

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia edildi.

BAĞIŞ ADI ALTINDA NAKİT PARA TRAFİĞİ

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."

MARMARİS BELEDİYESİ'NE GECE SAATLERİNDE OPERASYON

Gece saatlerinde de Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, belediye içinde bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 13 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve zabıta müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki ofislerinde arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince belediye binasında arama çalışmaları sürdürülürken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında 8'i belediye çalışanı olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

'KONUNUN BELEDİYENİN İŞLEYİŞİ İLE BİR BAĞLANTISI YOK'

Polisin çalışmalarını tamamlayıp belediyeden ayrılması üzerine açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hepinizin bildiği gibi bir arama gerçekleşti. Marmaris'te bazı farklı kişilerin, içinde belediye çalışanlarımızın da olduğu bir soruşturma yürütülüyor. Bununla ilgili de belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da ofislerinde arama yapıldı. Bu arama da bitti şu anda. Gördüğünüz gibi polis arkadaşlar da çekildiler. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgi vermek için yarın açıklamamızı yaparız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Belediye ile bir bağlantı yok. Belediyenin kurumsal kimliği ile belediyenin işleyişi ile ilgili alakası yok. Münferit bir olay.

'ALNIMIZ AK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Takip etmişsinizdir, farklı farklı isimler. Farklı meslek grubundaki isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Çok bir bilgimiz de yok, çok bir şey söylemek de doğru değil. Dediğimiz gibi belediyenin kurumsal kimliğinin işleyişinin ilgilendiren bir durum yok şu anda. Biz yarından itibaren gördüğünüz gibi makamımızda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın belediyemiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Alnımız ak, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA