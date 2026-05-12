Uşak Dosyasında Manisa Operasyonu: CHP'li Danışman Gözaltında

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeler, CHP lideri Özgür Özel’in yakın çevresine uzandı. Yalım’ın, Özel’in talimatıyla 1 milyon TL nakit dolu çantayı teslim ettiğini öne sürdüğü Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Uşak Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarını kapsayan soruşturma, 'etkin pişmanlık'tan yararlanan Özkan Yalım’ın ek ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı.

Bugün ek ifade için Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Yalım’ın işaret ettiği isimlerden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Manisa’daki evinde ve aracında yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

ÇANTA DENİZLİ’DE TESLİM EDİLDİ İDDIASI

Özkan Yalım’ın dosyaya giren ifadesinde, 2023 yılındaki CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel’e toplamda 1,2 milyon TL nakit para sağladığını iddia ettiği belirtildi. İddiaya göre, 200 bin TL Manisa’da Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına poşet içinde bırakıldı. 1 milyon TL Denizli’de, CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in "yakın arkadaşı" olarak bilinen Demirhan Gözaçan’a çanta içerisinde elden teslim edildi.

DEMİRHAN GÖZAÇAN KİMDİR?

Gözaltına alınan Demirhan Gözaçan, CHP’nin eski Manisa il yöneticilerinden biri olup, yakın zamanda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in danışmanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: DHA

