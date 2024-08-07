Üretilmesi Tam 12 Ay Sürüyor! Seradan 20 Liraya Çıkıyor, Markette 80 Liraya Satılıyor

Çiftçi Mehmet Alkan, 10 dönümlük serasındaki muz hasadından memnun olduğunu dile getirerek, “Buradaki muz serasını kuralı 3 yıl oldu. Burada 10 dönümlük arazide hasat yapıyoruz. Muz bir tropikal bir meyve türü olduğu halde verim açısından şükürler olsun ki çok iyiyiz. Fiyat konusunda hiç memnun değiliz.



ÇİFTÇİ FİYATLARA İSYAN ETTİ



Burada bu yıl fiyat 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Dışarı çıktığımızda marketlerde 50 ila 80 TL arasında bir rakam görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Biz üretici olarak burada her türlü ilaç ve gübre gibi etkenlerle uğraşırken dışarısı bizim aldığımızdan bir kat daha fazlasını kazanıyor. Geçen yıl ki hasatla aynı gibiyiz.