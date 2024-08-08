Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de hasatlar devam ediyor. Özellikle Mut ilçesinde bu dönemde yoğun olarak hasadı yapılan incir, tüketici tarafından yoğun talep görüyor. Talebin devam etmesi nedeniyle ilk hasatta 100 TL olan incir, yoğun dönemine rağmen 80 TL'den bahçeden alıcı buluyor. Gün doğarken hasat edilen ürünler, tüccarlar aracılıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu sene sezon bitene kadar yaklaşık 100 ton incirin hasat edilmesi bekleniyor.



FİYATINDAN HERKES MEMNUN



Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün güldüğünü belirten Tüccar Mehmet Yıldız, "İncirin ilk hasadı bu yıl 100 lirayla başladı. Şuan ise 80 liraya alıyoruz. Fiyattan tüccar da memnun müstahsil de memnun" dedi.

Bu sene emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldıklarını belirten üreticiler de, geçen yıl fiyatların 20 ila 30 lira arasında seyrettiğini bu yıl ise 100 lirayla başlayıp şu an 80 liradan alıcı bulduğunu söyledi.