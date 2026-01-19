Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Kilit İsim Rabia Karaca Ek İfade Verdi! Dikkat Çeken Sarı Oda Detayı

Bir evlendirme programı ile ünlenen ve geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca savcılığa ek ifade verdi. O dönem sevgilisi olan Murat Gülibrahimoğlu ile Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiklerini söyleyen Karaca, kendilerine özel bir oda tahsis edildiğini ve odada korumalar olduğunu belirterek, "Oda sarı renkte olup, ismi de bu şekildeydi" dedi. Karaca ifadesinin ardından cezaevine geri gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni olan Rabia Karaca da tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Karaca ilk ifadesinde İBB davasında adı geçen ve firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Rabia Karaca bugün ek ifade için savcılığa sevk edildi. Kıbrıs tatiline ilişkin ifade veren Karaca, Gülibrahimoğlu ile 1,5 yıl sevgili olduklarını ve birlikte birçok seyahat yaptıklarını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN SARI ODA DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiklerini aktaran Karaca, otelde kendilerine özel ve korumalı bir oda tahsis edildiğini belirterek, "Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı" dedi.

"MURAT, EŞİNDEN KORKTUĞU İÇİN..."

İfadesinin devamında Karaca, "Murat'ın özel işi nedeniyle kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü. Telefonda çıkan otel ve yemek fotoğrafları buna aittir. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi. Bu tatil dönüşümüzde Murat ile iki gün Beykoz'daki Günyüzü Konakları'nda kaldım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Sabah

