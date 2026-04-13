Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 19 Şüpheli Adliyede

İstanbul'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler 2 eğlence mekanında daha arama yaparken, 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor. 2 kişi ise daha sonra gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA