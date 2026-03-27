Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... Güzide Duran'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı. Duran, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Güzide (Duran) Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı. Duran, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını belirterek tüm suçlamaları reddetti. Duran'ın ifadesinin tamamı şöyle:

"Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucunun da negatif çıkacağından kesinlikle eminim. G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır.

Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret ORMAN'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır. Ayrıca Fikret ORMAN ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir. Yine ifade içeriğinde geçen Onur YÜKÇÜ isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Dilovası Faciası Davasında Ara Karar Dilovası Faciası Davasında Ara Karar
Attığı Tokat Pahalıya Patladı! O Magandaya Rekor Ceza Attığı Tokat Pahalıya Patladı! O Magandaya Rekor Ceza
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık Bursa'nın Hafızasına Yeni Sayfa! UNESCO Listesindeki Caminin Altından Çıktı: Tam 6 Asırlık
ABD, İsrail ve İran Savaşında 28'inci Gün | İran Füzeleri Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu İran Kuveyt ve Riyad'ı Vurdu
Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu Milli Takım'ın Finaldeki Rakibi Belli Oldu
TSK’dan İhraç Edilmişlerdi: Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı Teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar Hakkında Karar Çıktı
Müzik Dünyasının Acı Kaybı! Orhan Esen Hayatını Kaybetti Müzik Dünyasının Acı Kaybı, Kalp Krizine Yenik Düştü