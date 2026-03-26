Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Flaş Gelişme: 6 İsim Hakkında Adli Kontrol Şartı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme yaşandı. Ceylan Sever'in haberine göre, Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanması talep edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan operasyonda Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, manken Didem Soydan ve Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Hande Erçel ve Kaan Mellart ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme yaşandı. Soruşturmada savcılık 5 şüpheli için tutuklama, 6 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı talep etti.

Sulh Ceza hakimliğine sevkler:

Yurt dışı çıkış yasağı talebi:

  • Kerim Sabancı
  • Hakan Sabancı
  • Burak Elmas
  • Fikret orman
  • Güzide Duran
  • Didem Soydan

Tutuklama talebi:

  • Koray Serenli
  • Onur Talay
  • Sezgin Köysüren
  • Tuğçe Özbudak
  • Mustafa Tari

Ev hapsi talebi:

  • Ferhat Aydın
  • İsmail Berhan Perinçekli

Öte yandan Onur Bükçü doğrudan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

