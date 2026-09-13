Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Çağla Boz Gözaltına Alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında oyuncu Çağla Boz da yer aldı.

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Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Çağla Boz Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre 12 Eylül'de 5 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ADRESLERDE BULUNANLAR

Şüphelilerden M.Y.Z'nin şehir dışında olduğu, adresinde yapılan aramada 9 milimetre çapında tabanca ve 334 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Çağla Boz'un adresinde yapılan aramada ise hassas terazi ele geçirildiği açıklandı. Başsavcılık açıklamasında diğer şüpheliler E.E. ve Ü.D. hakkında da işlem yapıldığı, A.N.V. ile M.Y.Z'nin ise arandığı belirtildi.

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