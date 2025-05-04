Ünlülerden Özgür Özel'e Saldırıya Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreninin çıkışında bir şahsın fiziki saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilirken, saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu öldürmesiyle gündeme geldiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan saldırganla ilgili soruşturma sürdürülürken, çok sayıda sanatçı, gazeteci ve siyasetçi sosyal medya üzerinden Özgür Özel'e destek mesajları paylaşarak saldırıyı sert bir dille kınadı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Şahan Gökbakar: "İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor? Korumalar dahil herkes izliyor. Ya elinde bir silah olsa... Bu nasıl bir koruma zafiyeti? Ayrıca bu ve bunun gibi katiller, hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken... Hukuk ve adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste. Başka söze gerek var mı?"

'JAMMERLER BOŞUNA DEĞİLMİŞ'

Mert Fırat: "Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum! Demek ki korumalar, engellenen kameralar keyfi, jammerlar boşuna değilmiş. Bir zamanlar kendi evladını öldüren bir kiralık, bugün afla dışarı çıkıp muhalefet liderine saldırabiliyor. Katiller sokakta elini kolunu sallarken; anayasal hakkını kullanan gençler hâlâ hapiste. Adaletin bu kadar eğilip büküldüğü bir düzende, güvenlik kadar hukukun yokluğu beka problemi, asıl tehlikedir."

'SİYASET KURUMUNUN İTİBARINA TEHDİT'

Erdal Beşikçioğlu: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu çirkin eylem, yalnızca şahsına değil; demokrasimize, milletimizin iradesine ve siyaset kurumunun itibarına yönelmiş bir tehdit niteliğindedir. Hiçbir güç, şiddeti araç kılarak siyaseti yönlendiremez. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; saldırının tüm sorumlularının adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum."

Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel ‘e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu çirkin eylem, yalnızca şahsına değil; demokrasimize, milletimizin iradesine ve siyaset kurumunun itibarına yönelmiş bir tehdit niteliğindedir.



Hiçbir güç, şiddeti… pic.twitter.com/0YCbTGFidB — Erdal Beşikcioğlu (@erdalbeskcioglu) May 4, 2025

'MORALİMİZ ALTÜST OLDU'

Melek Baykal: "Bu aydınlık yüzü hiç bir zorbalık durduramaz. Bu saldırıyı bütün vatandaşlarımız gibi şiddetle kınıyorum. İzlerken moralimiz altüst oldu, ancak televizyondan genel başkanın morali iyi diye duyduk, biraz daha rahat soluk aldık. Geçmiş olsun dileklerimle."