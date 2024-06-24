Ünlü zincir markette nakit ödeme devri kapanıyor! Sadece kart geçecek

BİM bünyesinde bulunan File mağazalarının bazılarında sadece kartlı ödeme yapılacağı iddia edildi.

Ünlü zincir markette nakit ödeme devri kapanıyor! Sadece kart geçecek

Sosyal medyada hızla yayılan bir duyuruya göre, 8 Temmuz'dan itibaren belirli File Market şubelerinde nakit ödeme seçeneği kaldırılacak. Alışverişler yalnızca kredi veya banka kartları ile yapılabilecek.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili müşterilerimiz, 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir deneyim yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."

Ünlü zincir markette nakit ödeme devri kapanıyor! Sadece kart geçecek - Resim : 1

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