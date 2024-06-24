Ünlü zincir markette nakit ödeme devri kapanıyor! Sadece kart geçecek

Sosyal medyada hızla yayılan bir duyuruya göre, 8 Temmuz'dan itibaren belirli File Market şubelerinde nakit ödeme seçeneği kaldırılacak. Alışverişler yalnızca kredi veya banka kartları ile yapılabilecek.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili müşterilerimiz, 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir deneyim yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."