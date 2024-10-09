Ünlü Zincir Markete Binlerce Liralık Ceza! Ürünler İmha Edildi

Gaziantep’teki bir zincir markette hijyen kurallarını ihlal ettiği ve tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi. Markete toplam 44 bin 200 lira para cezası kesildi.

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Ünlü Zincir Markete Binlerce Liralık Ceza! Ürünler İmha Edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ünlü bir zincir market şubesinde alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, raftaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Almak istediği ayranların son kullanma tarihinin neredeyse 10 gün geçtiğini fark eden vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydederek "Son kullanma tarihi geçmeyen ayranları rafın arkasına koymuşlar, son kullanma tarihi geçen ürünleri ise rafın ön kısımlarına yerleştirmişler" ifadelerini kullandı.

Ünlü Zincir Markete Binlerce Liralık Ceza! Ürünler İmha Edildi - Resim : 1

DENETİM SONUCU CEZA UYGULANDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, Tarım ve Orman Gaziantep İl Müdürlüğü ekipleri markette denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kurallarını ihlal eden markete 29 bin 800 lira, son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığı için ise 14 bin 400 lira olmak üzere toplam 44 bin 200 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Ünlü Zincir Markete Binlerce Liralık Ceza! Ürünler İmha Edildi - Resim : 2

Markete uyarı cezası da veren ekipler, ihlallerin devam etmesi durumunda daha ağır cezalar verileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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