Ünlü Yapımcı Timur Savcı Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucusoruşturması kapsamında; jandarma tarafından gündüz saatlerinde gözaltına alınan TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, önce saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi, daha sonra ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifadesi alındı.

Timur Savcı, ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

NEYLE SUÇLANIYORDU?

Ünlü yapımcı hakkındaki suçlamalar "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" idi.

