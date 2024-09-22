Ünlü Türk Helva Markası Tüm Marketlerden Acil Toplatılıyor! Nedeni Şoke Etti

1959 yılında kurulan ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Tunas Helva markasına ait, son kullanma tarihi 11 Eylül 2025 olan Kakolu Krelva Tahin Helvası, fıstık ve fındık alerjisi bulunanlar için gerekli uyarı etiketinin eksik olması nedeniyle geri çağrıldı.