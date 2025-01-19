Ünlü Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Kalp Krizi Geçirdi

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Arıkan, tedavi altına alındı.

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Ünlü Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Kalp Krizi Geçirdi

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Arıkan'ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İKİ TAKIMDAN MESAJ

Keçiörengücü'nün sosyal medya hesabından "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." şeklinde paylaşım yapıldı.

Sakaryaspor'un paylaşımında ise "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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TRT kalp krizi
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