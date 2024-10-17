Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı
Ünlü televizyon kanalı, tasarruf sağlamak amacıyla aralarında 25 teknik personelin de bulunduğu 155 kişinin işine son verdi.
Kaynak: AA
İngiliz kamu yayıncısı BBC, yıllık 700 milyon sterlinlik tasarruf hedefi doğrultusunda 150'den fazla çalışanını işten çıkardığını ve 27 yıllık ünlü "Hard Talk" programını yayından kaldırdığını duyurdu. BBC'nin yaptığı açıklamaya göre, 24 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla, aralarında 25 teknik personelin de bulunduğu 155 kişinin işine son verildi.
Bu değişiklikler, BBC'nin haber bütçesinin yüzde 4’ünü etkileyecek ve toplamda 24 milyon sterlinlik tasarruf sağlayacak. Yayından kaldırılan programlar arasında "Hard Talk" dışında, BBC Radio 5'teki gece programının yapımı yerel ve ulusal radyo çalışanlarına devredilirken, Asya Haber Ağı biriminin de kapatıldığı bildirildi.
Ayrıca BBC, farklı ülkelerdeki çalışan sayısını artırma kararı aldı. Sidney'de yeni pozisyonlar açılacağı belirtilirken, Londra'daki bazı pozisyonların ise azaltılacağı ifade edildi. BBC News Üst Yöneticisi Deborah Turness, bu tasarruf adımlarına rağmen BBC'nin rekabet gücünü koruyacağını vurguladı.