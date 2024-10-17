Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı

İngiliz kamu yayıncısı BBC, yıllık 700 milyon sterlinlik tasarruf hedefi doğrultusunda 150'den fazla çalışanını işten çıkardığını ve 27 yıllık ünlü "Hard Talk" programını yayından kaldırdığını duyurdu. BBC'nin yaptığı açıklamaya göre, 24 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla, aralarında 25 teknik personelin de bulunduğu 155 kişinin işine son verildi.