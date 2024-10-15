Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı: 450 Bin Lirasını Bu Yöntemle Kapmışlar!

Dolandırıcıların son hedefi sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, Özgen'in hesabına erişim sağladı ve 450 bin lirayı başka hesaba aktardı. Bunu fark eden Özgen savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüphelinin 10 yıl hapsi isteniyor.

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Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı: 450 Bin Lirasını Bu Yöntemle Kapmışlar!

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, Aralık 2023'te Mustafa A. isimli kişi tarafından banka numarasına benzer bir hat üzerinden arandı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı: 450 Bin Lirasını Bu Yöntemle Kapmışlar! - Resim : 1

Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lira başka hesaba transfer yaptı. Durumu fark eden Cansu Canan Özgen, durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Hesaba bloke konulmasının ardından ünlü sunucu şüpheliler hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Cansu Canan Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiği maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Suçluların tespit edilip zararının giderilmesini talep ederek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen de Dolandırıcılardan Nasibini Aldı: 450 Bin Lirasını Bu Yöntemle Kapmışlar! - Resim : 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A., gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede şüpheli kişi hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Kaynak: Sabah

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