Ünlü Sucuk Markasında Skandal! 'Yüzde 100 Dana Eti' Diye At ve Eşek Eti Yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Sakarya Adapazarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ünlü sucuk firması büyük bir skandala imza attı. Yapılan denetimlerde firmanın dana eti yerine at ve eşek eti kullandığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü gıda denetimlerinde, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üretilen "Balıkçıoğlu Sucukları" markalı ürünlerde halk sağlığını tehdit eden ciddi bulgular ortaya çıktı.
'YÜZDE 100 DANA ETİ' DİYE SATILIYORDU
Yapılan analizler sonucunda, yüzde 100 dana eti olarak satılan sucukların içeriğinde at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit edildi. Bakanlığın tarafından yayımlanan listede, "Işıl İşlem Görmüş Dana Sucuk" adıyla pazarlanan bu ürünlerin Mayıs ve Haziran tarihli paketlerinde uygunsuz et kullanıldığı belirtildi.
VATANDAŞIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE
Üzerinde "Balıkçıoğlu Sucukları Hafif Baharatlı Katkısız %100 Dana Kasap Sucuğu" ifadesi yer alan ve internet üzerinde 500 gramlık paketlerinin 270 TL'ye satıldığı belirtilen bu ürünlerin, tüketicilere yanlış beyanlarla sunulduğu anlaşıldı. Bu durum, hem halk sağlığına zarar verme potansiyeli taşıyor hem de gıda güvenliği açısından büyük bir sorun oluşturuyor.
DENETİMLERE HIZ VERİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırarak bu tür üreticileri kamuoyuna ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda, denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı ve halkın sağlığını korumaya yönelik daha etkin önlemler alınacağı ifade edildi. Bakanlık, tüketicilere de uyarılarda bulunarak, özellikle et ürünleri gibi hassas gıdaları satın alırken dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunmalarını önerdi.