Ünlü Sucuk Markasında Skandal! 'Yüzde 100 Dana Eti' Diye At ve Eşek Eti Yedirmişler

VATANDAŞIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Üzerinde "Balıkçıoğlu Sucukları Hafif Baharatlı Katkısız %100 Dana Kasap Sucuğu" ifadesi yer alan ve internet üzerinde 500 gramlık paketlerinin 270 TL'ye satıldığı belirtilen bu ürünlerin, tüketicilere yanlış beyanlarla sunulduğu anlaşıldı. Bu durum, hem halk sağlığına zarar verme potansiyeli taşıyor hem de gıda güvenliği açısından büyük bir sorun oluşturuyor.

DENETİMLERE HIZ VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırarak bu tür üreticileri kamuoyuna ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda, denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı ve halkın sağlığını korumaya yönelik daha etkin önlemler alınacağı ifade edildi. Bakanlık, tüketicilere de uyarılarda bulunarak, özellikle et ürünleri gibi hassas gıdaları satın alırken dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunmalarını önerdi.