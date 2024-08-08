Ünlü Siyasetçiye Nafaka Şoku! Milyonlarca Lira Ödeyecek

Yaptığı sıra dışı açıklamaları ile bilinen 90'lı yılların popüler siyasetçisi ve iş insanı Besim Tibuk, 36 yıldır yürüttüğü evliliği geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Mahkemenin verdiği 100 milyon lira maddi tazminat ve aylık 500 bin liralık yoksulluk nafakasını istinafa taşıyan Besim Tibuk'un eski eşine ödeyeceği yeni nafaka miktarı belli oldu.

Son Güncelleme:
Ünlü Siyasetçiye Nafaka Şoku! Milyonlarca Lira Ödeyecek - Resim: 1

Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kurucu genel başkanı Besim Tibuk'un Ocak ayında ayrıldığı 36 yıllık eşi Serap Tibuk'a ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu.

Mahkeme tarafından verilen 100 milyon TL'lik maddi tazminat ve aylık 500 bin liralık yoksulluk nafakasına itiraz eden ve kararı istinafa taşıyan Besim Tibuk hakkında tazminat tutarları güncellendi. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs'ta birçok şirketin ve adanın en lüks otelleri arasında yer alan Merit Otellerinin de sahibi durumunda.

NAFAKA 50 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

55 gün süren istinaf davasında mahkeme, 100 milyon liralık tazminatı 50 milyon liraya düşürdü. 500 bin lira olarak belirlenen aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya indirildi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor Üreticisi Köşeyi Döndü! Geçen Yıl 20 Liradan Satılıyordu, Şimdi 100 Liraya Kapış Kapış Gidiyor
Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek" Hasat Başladı Üretici Müjdeyi Verdi: "Marketteki Fiyatlar Haftaya Yarı Yarıya Düşecek"
En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti Bu Yıl Çok Pahalıya Yiyeceğiz! 42 Derece Sıcaklar Mahsulü Perişan Etti
İstanbul'un Göbeğinde Ürküten Manzara... Her Gün Binlerce Kişi Gidiyor; Her An Çökebilir! Her Gün Binlerce Kişi Gidiyor; Her An Çökebilir!
Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş Şehir Merkezinde 20 Ton Karpuz Dağıtmıştı: Meğer Bu Yüzden Herkese Bedavaya Vermiş
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
Deprem Uzmanı Üst Üste 4 Deprem Olan Adana’yı İşaret Etti: 6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var '6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var'
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar
Yılın Üçüncü Raporu Açıklandı: Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Değiştirmedi! Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu