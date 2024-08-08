Ünlü Siyasetçiye Nafaka Şoku! Milyonlarca Lira Ödeyecek

Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kurucu genel başkanı Besim Tibuk'un Ocak ayında ayrıldığı 36 yıllık eşi Serap Tibuk'a ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu.



Mahkeme tarafından verilen 100 milyon TL'lik maddi tazminat ve aylık 500 bin liralık yoksulluk nafakasına itiraz eden ve kararı istinafa taşıyan Besim Tibuk hakkında tazminat tutarları güncellendi. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs'ta birçok şirketin ve adanın en lüks otelleri arasında yer alan Merit Otellerinin de sahibi durumunda.



NAFAKA 50 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ



55 gün süren istinaf davasında mahkeme, 100 milyon liralık tazminatı 50 milyon liraya düşürdü. 500 bin lira olarak belirlenen aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya indirildi.