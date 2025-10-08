Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla Şişli'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Aralarında Dilan Polat , Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin ,Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

