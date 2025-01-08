Ünlü Ressam Nedim Celkan'dan Acı Haber: Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ünlü Ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ünlü Ressam Nedim Celkan'dan Acı Haber: Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi'nde yaşayan Nedim Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul’da uzun yıllar sinema afişleri ve matbaa ressamlığı yapan Celkan'ın daha sonra Datça'ya yerleştiği ve burada deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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