Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yaptığı denetimler sonucu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor - Resim: 1

Bu listelerde yer alan peynir markalarının içeriği, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle ünlü bir peynir markasının içeriğindeki uygunsuz maddeler, vatandaşlarda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

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Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor - Resim: 2

HİLELİ ÜRÜNLER SKANDALI BÜYÜYOR

Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu ürünler, hem tüketicilerin sağlığını riske atıyor hem de gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

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Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor - Resim: 3

PEYNİRLERDEKİ HİLE ŞOKE ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı liste, bu kez peynir markalarını da kapsıyor. Ünlü bir peynir markasının içeriğindeki hileli maddeler, büyük tepki topladı. Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, hileli ve sağlıksız ürünlerin üretim ve satışını engellemek adına denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

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Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor - Resim: 4

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bulunan peynir markaları şu şekilde:

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Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor - Resim: 5
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