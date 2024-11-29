Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, son yaptığı denetimler sonucu "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu listelerde yer alan peynir markalarının içeriği, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle ünlü bir peynir markasının içeriğindeki uygunsuz maddeler, vatandaşlarda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
HİLELİ ÜRÜNLER SKANDALI BÜYÜYOR
Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu ürünler, hem tüketicilerin sağlığını riske atıyor hem de gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.
PEYNİRLERDEKİ HİLE ŞOKE ETTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı liste, bu kez peynir markalarını da kapsıyor. Ünlü bir peynir markasının içeriğindeki hileli maddeler, büyük tepki topladı. Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, hileli ve sağlıksız ürünlerin üretim ve satışını engellemek adına denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bulunan peynir markaları şu şekilde: