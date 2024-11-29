Ünlü Peynir Markasının İçinden Çıkanlar Mide Bulandırdı! Herkesin Sofrasında Bulunuyordu, Duyan Apar Topar Çöpe Atıyor

HİLELİ ÜRÜNLER SKANDALI BÜYÜYOR

Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu ürünler, hem tüketicilerin sağlığını riske atıyor hem de gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.