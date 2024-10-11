Ünlü Peynir Markası Mahkeme Kararıyla Apar Topar Kapatıldı

Ünlü peynir markası listeria salgınına yol açtığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla apar topar kapatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Peynir Markası Mahkeme Kararıyla Apar Topar Kapatıldı - Resim: 1

Ünlü peynir markası 2014 yılından bu yana süregelen bir listeria salgınına yol açtığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla apar topar kapatıldı. Adalet Bakanlığı, bu kararın ölümcül bir salgınla bağlantılı olarak alındığını duyurdu.

Ünlü peynirde listeria tespit edildikten sonra soruşturma açıldı. İlk olarak ürünün, sessiz sedasız sınırlı bir geri çağırma süreci başlatıldı ve Şubat ayında bu geri çağırma, daha sonra satılan 60'tan fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletildi.

Listeria, özellikle hamile kadınlar, yeni doğanlar, 65 yaş ve üzerindekiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için risk taşır. enfeksiyon belirtileri genellikle kontamine gıda tüketiminden yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkar ve ateş, kas ağrısı, bulantı, yorgunluk, kusma ve ishal gibi semptomlarla kendini gösterir. Daha ciddi durumlarda baş ağrısı, sert boyun, denge kaybı ve nöbetler gibi daha ağır semptomlar da görülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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