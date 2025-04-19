Ünlü Oyuncu, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü

Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Ünlü Oyuncu, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü

Ünlü oyuncu Sevil Akdağ’ın dün tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine gelirken, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından Akdağ’ın bıçakla arkadaşını öldürdükten sonra bileklerini kestiği bildirildi.

Elif Kırav
Elif Kırav

Hayatını kaybeden Kırav’ın yakınları kendisine ulaşamazken soluğu ünlü ismin evinde aldı. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdüğü iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Akdağ, korku türü yapımlarla ünlenmişti. Akdağ, 2019’da vizyona giren “Kulyas: Lanetin Bedeli” filminde “Zülal” karakterine hayat vermiş, 2021 yılında ise Enna: Kara büyü’ filminde rol almıştı.

Akdağ, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Tutunamayanlar” dizisinde de hemşire rolünü canlandırmıştı. Akdağ öte yandan ATV’nin Kardeşlerim dizisinde de Sevilay karakterini canlandırmıştı.

Sevil Akdağ, yayınladığı dönemde ekranların fenomen dizisi haline gelen Yasak Elma’nın da oyuncuları arasında yer almıştı.

Kaynak: DHA

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