Ünlü Müzisyen Ölümden Döndü! Korkunç Kazada 7 Kişi Yaralandı
Ünlü müzisyen Çağan Şengül, ekibiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Kazada, 7 kişi yaralandı.
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Ünlü müzisyen geçirdiği trafik kazasında adeta ölümden döndü. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki minibüs bariyerlere çarptı.
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA