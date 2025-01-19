Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Türkiye'de Çoğu Kişinin İlk Tercihiydi! Acilen Toplatılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pluralibacter gergoviae adlı bakterinin ürünlerde tespit edilmesi üzerine, özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve cildi hassas bireyler için enfeksiyon riski taşıdığı belirtildi. Bu bakteri, koruyucu maddelere karşı dirençli olması nedeniyle sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.