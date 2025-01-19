Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Türkiye'de Çoğu Kişinin İlk Tercihiydi! Acilen Toplatılıyor
Dünyaca ünlü şampuan markasında tehlikeli bir bakteri tespit edilmesi üzerine Türkiye’de de satışta olan bu ürünler raflardan toplatılıyor. Sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon ürünün geri çağrılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pluralibacter gergoviae adlı bakterinin ürünlerde tespit edilmesi üzerine, özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve cildi hassas bireyler için enfeksiyon riski taşıdığı belirtildi. Bu bakteri, koruyucu maddelere karşı dirençli olması nedeniyle sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.
TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA
Amika'nın söz konusu şampuanları, başta Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satışa sunulmuştu. Türkiye’de de satışta olan bu ürünler, sağlık riski nedeniyle toplatılmaya başlanırken, tüketicilere iade çağrısı yapıldı.
HANGİ ÜRÜNLER ETKİLENDİ?
Amika’nın açıklamasına göre, geri çağırma süreci "Mirrorball High Shine + Koruma" şampuanlarının tüm boyutlarını kapsıyor. Bu ürünlerin alüminyum şişe ve torbalarda satıldığı bildirildi.
Yapılan bağımsız toksikolojik incelemede, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmadığı ancak bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerde enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.
KAYNAĞI HARİCİ ÜRETİM TESİSİ
FDA, bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığını, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin bu durumdan etkilenmediğini açıkladı. Geri çağrılan ürünlerin 2023 ve 2024 yıllarında ABD’nin 31 eyaletinde satıldığı belirtildi.
ÜRÜNÜ HEMEN KULLANMAKTAN VAZGEÇİN
Şirket, tüketicilere ürünleri kullanmayı hemen bırakmaları ve iade veya değişim için üreticiyle iletişime geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca, kullanıcı şikayetleri arasında kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen cilt tahrişlerinin raporlandığı, ancak şu ana kadar ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediği ifade edildi.