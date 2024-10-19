Ünlü Markanın İç Çamaşırlarında Kısırlaştırıcı Kimyasal Tespit Edildi

Ünlü markanın kadın iç çamaşırlarının %10'unda yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulunduğu ortaya çıktı. Alınan örneklerde, doğurganlığı etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen ve bilişsel işlevleri bozabilen bisfenoller gibi endokrin bozucu sentetik kimyasallar tespit edildi.

DOĞURGANLIĞI AZALTTIĞI BELİRLENDİ

Tehlikeli kimyasal olarak sınıflandırılan Bisfenol A, genellikle gıda ambalajları, tıbbi cihazlar ve tekstil gibi alanlarda kullanılıyor. Yapılan testlerde, incelenen iç çamaşırının %30'unda bir tür bisfenol bulunurken, %10'unda insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde bisfenol tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi