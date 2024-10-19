Ünlü Markanın İç Çamaşırlarında Kısırlaştırıcı Kimyasal Tespit Edildi

Ünlü markanın kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulundu. Yapılan incelemelerde iç çamaşırlarında doğurganlığı etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen endokrin bozucu sentetik kimyasallar tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlü Markanın İç Çamaşırlarında Kısırlaştırıcı Kimyasal Tespit Edildi - Resim: 1

Ünlü markanın kadın iç çamaşırlarının %10'unda yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulunduğu ortaya çıktı. Alınan örneklerde, doğurganlığı etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen ve bilişsel işlevleri bozabilen bisfenoller gibi endokrin bozucu sentetik kimyasallar tespit edildi.

DOĞURGANLIĞI AZALTTIĞI BELİRLENDİ

Tehlikeli kimyasal olarak sınıflandırılan Bisfenol A, genellikle gıda ambalajları, tıbbi cihazlar ve tekstil gibi alanlarda kullanılıyor. Yapılan testlerde, incelenen iç çamaşırının %30'unda bir tür bisfenol bulunurken, %10'unda insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde bisfenol tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Bakanlık Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti: Her Eve Giren Ünlü Peynirin İçinden Neler Çıktı Neler Bakanlık Ünlü Peynir Markasını İfşa Etti: Her Eve Giren Ünlü Peynirin İçinden Neler Çıktı Neler
23 Yıl Önce Milyarderdi, Şimdi Karın Tokluğuna Çalışıyor: Kutu Kadar Dükkanda Hayat Mücadelesi Veriyor 23 Yıl Önce Milyarderdi, Şimdi Karın Tokluğuna Çalışıyor
Ünlülerin Bir Instagram Paylaşımından Kazandığı Para Ortaya Çıktı: Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit... İşte Ünlülerin Paylaşımdan Kazandığı Paralar
Türkiye'nin En Yoksul İlleri Belli Oldu: 3 Şehir de Aynı Bölgede Türkiye'nin En Yoksul İlleri Belli Oldu: 3 Şehir de Aynı Bölgede
Türkiye'de Suç Oranı En Düşük Olan İller Açıklandı: İşte O Şehirler Türkiye'de Suç Oranı En Düşük Olan İller Açıklandı: İşte O Şehirler
30 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Mehmet Usta Açıkladı: Dizel Araç Sahipleri Dikkat 30 Yıldır Oto Tamircilik Yapan Mehmet Usta Açıkladı: Dizel Araç Sahipleri Dikkat
Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu Yerli Türk Olduğunuzu Gösteren Soyadlar Belli Oldu
MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor
Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı Amasya'da Özel İzinle Hasat Yapıldı: Alanında Uzman Akademisyenler Özenle Topladı
Ünlü Su Markasında Büyük Skandal: Marketlerden Acil Toplatılıyor Ünlü Su Markasında Büyük Skandal: Marketlerden Acil Toplatılıyor
Naci Görür'den Korkutan Açıklama: Oradaki İnsanların Kurtulma Şansı Hiç Yok Naci Görür'den Korkutan Açıklama: Oradaki İnsanların Kurtulma Şansı Hiç Yok
104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor: Kurusu Rekor Fiyata Satılıyor 104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor