Ünlü Markanın İç Çamaşırlarında Kısırlaştırıcı Kimyasal Tespit Edildi
Ünlü markanın kadın iç çamaşırlarında yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulundu. Yapılan incelemelerde iç çamaşırlarında doğurganlığı etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen endokrin bozucu sentetik kimyasallar tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü markanın kadın iç çamaşırlarının %10'unda yüksek düzeyde toksik kimyasallar bulunduğu ortaya çıktı. Alınan örneklerde, doğurganlığı etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen ve bilişsel işlevleri bozabilen bisfenoller gibi endokrin bozucu sentetik kimyasallar tespit edildi.
DOĞURGANLIĞI AZALTTIĞI BELİRLENDİ
Tehlikeli kimyasal olarak sınıflandırılan Bisfenol A, genellikle gıda ambalajları, tıbbi cihazlar ve tekstil gibi alanlarda kullanılıyor. Yapılan testlerde, incelenen iç çamaşırının %30'unda bir tür bisfenol bulunurken, %10'unda insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde bisfenol tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi