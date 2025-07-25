Ünlü Markanın Çocuk Takımında Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdalar listesindeki skandallar sürerken, skandalların bir diğer adresini de Ticaret Bakanlığı açıkladı.

Riskli ürünleri tek tek listeleyerek tehlikeleri gün yüzüne çıkarmaya devam eden bakanlık, ünlü markanın çocuk ürünündeki riski duyurdu.

Aktivtex Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı marka Tiffany’nin çocuk eşofman takımlarının piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: Ts En 14682 kapsamında yapılan çocuk giysilerinde güvenlik-çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri testinden ''kalır'' sonuç almıştır”