Ünlü Markanın Çocuk Takımında Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı Güvenli Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayınladığı tehlikeli ürünlere bir yenisi daha ekledi. Bakanlığın yayınladığı yeni listede ünlü marka Tiffany tarafından satışa sunulan siyah çocuk eşofmanının yaralanmalara sebep olacağı gerekçesiyle toplanacağı açıklandı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Ünlü Markanın Çocuk Takımında Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdalar listesindeki skandallar sürerken, skandalların bir diğer adresini de Ticaret Bakanlığı açıkladı.

Riskli ürünleri tek tek listeleyerek tehlikeleri gün yüzüne çıkarmaya devam eden bakanlık, ünlü markanın çocuk ürünündeki riski duyurdu.

Ünlü Markanın Çocuk Takımında Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

Aktivtex Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı marka Tiffany’nin çocuk eşofman takımlarının piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: Ts En 14682 kapsamında yapılan çocuk giysilerinde güvenlik-çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri testinden ''kalır'' sonuç almıştır”

Ünlü Markanın Çocuk Takımında Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 2

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