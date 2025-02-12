Ünlü Markanın Bebek Mamasında Büyük Skandal! Anne ve Bebeklerin Vazgeçilmeziydi

ŞİKAYETLER ARTIYOR: PAKETİN YARISI BOŞ

Eniyihaberler'den Ayşe Memiş Çimen'in Haberine göre, İstanbul'daki bir marketten ünlü bir markanın bebek mamasını alan aile, paketin yarısının boş olduğunu fark edince durumu market yetkililerine bildirdi. Market müdürü, ürünlerin kapalı şekilde geldiğini belirterek durumu firmaya ileteceklerini söyledi. Ancak aynı marka mamayı farklı bir mağazadan alan aile, bu pakette de benzer bir durumla karşılaştı.