Ünlü Markanın Bebek Mamasında Büyük Skandal! Anne ve Bebeklerin Vazgeçilmeziydi
İstanbul'da bir zincir markette satılan ünlü bir bebek maması markasının paketinin yarısına yakınının boş çıkması tüketicilerin tepkisini çekti. Artan fiyatlar karşısında zorlanan aileler, aldıkları mamanın eksik çıkmasıyla hayal kırıklığına uğradı.
Kaynak: eniyihaberler.com
Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik kriz, bebek mamalarının fiyatlarını da etkiledi. Zam yağmurunun ardından bazı bebek mamalarına alarm takılırken, fiyatların yüksekliği aileleri zor durumda bırakıyor. 350 gramlık bir bebek maması 400 TL ile 480 TL arasında değişirken, 800 gramlık mamanın fiyatı 700 TL ile 900 TL arasında satılıyor.
ŞİKAYETLER ARTIYOR: PAKETİN YARISI BOŞ
Eniyihaberler'den Ayşe Memiş Çimen'in Haberine göre, İstanbul'daki bir marketten ünlü bir markanın bebek mamasını alan aile, paketin yarısının boş olduğunu fark edince durumu market yetkililerine bildirdi. Market müdürü, ürünlerin kapalı şekilde geldiğini belirterek durumu firmaya ileteceklerini söyledi. Ancak aynı marka mamayı farklı bir mağazadan alan aile, bu pakette de benzer bir durumla karşılaştı.
DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞ
Söz konusu markanın daha önce de Şikayetvar platformunda benzer şikayetlerle gündeme geldiği öğrenildi. Özellikle paketlerin eksik dolu olması nedeniyle tüketiciler, markaya karşı tepkilerini dile getiriyor.
Bebeklerinin günlük mama ihtiyacını karşılamakta zorlanan aileler, hem fiyatların yüksekliği hem de paketlerin eksik çıkması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Özellikle 2-3 günlük mama ihtiyacının yarısının pakette bulunmaması, aileleri ekonomik açıdan daha da zor durumda bırakıyor.