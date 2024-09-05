Ünlü İsim 'Dolar 2.5 Lira Olacak' Dedi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem