Ünlü İsim 'Dolar 2.5 Lira Olacak' Dedi
Dolar/TL kuru 34,14 liraya ulaşarak rekor kırmıştı. Dolarda sonrasında bir gerileme yaşandı. Dolarla ilgili yapılan tahminler yukarı yönlüyken akıllara ünlü yazarın dikkat çeken dolar öngörüsü geldi. Doların 2,5 TL olacağını söyleyen ünlü isim, yeniden gündem oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü.
Kaynak: Gerçek Gündem