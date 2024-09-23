Ünlü Gazeteci Nevzat Çiçek'in Yeni Adresi Belli Oldu

Deneyimli Gazeteci-yazar Nevzat Çiçek, yakın zamanda Habertürk TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Medya kulislerinden edinilen bilgilere göre Çiçek, Türkiye ve dünya gündemini ele alacağı hafta sonu programı ile ekranlara geri dönecek. Ekranlarda yeniden yer alacak olmasının heyecanını taşıyan Çiçek’in programı, çok yakında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Deneyimli bir gazeteci olarak, güncel olayları derinlemesine analiz edip, farklı bakış açıları sunacağı programın henüz yayın tarihi belli değil.

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NEVZAT ÇİÇEK KİMDİR?

Nevzat Çiçek, 1977 Yılında Adıyaman, Gerger’de doğdu. İlkokulu Adıyaman Gerger’de okudu. Ortaokul ve liseyi ise İstanbul Bahçelievler’de bitirdi. Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü yarıda bıraktı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim bölümünde okudu. Kanal D Haber’de staj yaptıktan sonra Nokta Dergisi‘nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 12 Eylül ile ilgili hazırladığı haber dolayısıyla derginin kapanmasıyla birlikte Bugün Gazetesi İstihbarat Birimi’nde görev yaptı. Nokta Dergisi’nin tekrar kurulmasıyla birlikte bu dergide çalışmalarına devam etti. Derginin tekrar kapanana kadar yayınlanan 25 sayısının 7’sinin kapak haberini yaptı. Derginin tekrar kapanmasından sonra Taraf Gazetesi‘nde önce muhabir sonra Yurt Haberler Müdürlüğü yaptı.

Nevzat Çiçek, Üniversite yıllarında, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda En İyi Röportaj Ödülü’nü kazandı. Habertürk Televizyonu ve TRT‘de “Ne Yapmalı” programında çalıştı. Pakistan, Sudan, Kazakistan, Irak ve Suriye‘de İslami cemaatler ve tarikatlar üzerine araştırmalar yaptı. Nevzat Çiçek’in Terör ve Kürt Meselesi hakkında yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmakta. Toplum Gönüllüleri, Mazlum-Der, Tema, Uluslararası Af Örgütü, Doğu Güneydoğu Platformu üyesi olan Nevzat Çiçek, Suriye ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’da uzun süre İslami cemaatleri ve tarikatları izledi. Çalışmalarını Kürt sorunu, Kürt İslamı ve yakın siyasi tarih üzerinde yoğunlaştırdı. Nevzat Çiçek, 17 Temmuz 2010 tarihinde Cahide Hayrunnisa Yağcı ile evlendi.

Nevzat Çiçek'in yazdığı kitapların listesi şu şekilde:

2010 – Sivas Kampı (27 Mayıs’ın Öteki Yüzü)

2010 – Dağlıca – Kod Adı Düğün

2009 – Abdülkadir Aygan Anlatıyor Gerçek Cellat Kim

2009 – İtirafçı

2008 – Puşi Ve Sarık – İslam, Kürt Sorununu Çözer mi?

Kaynak: Haber Merkezi