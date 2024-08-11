Ünlü Firmada Skandal! Kameranın Açısını Değiştirdi, Kadın Çalışanları Dikizledi!

İstanbul'da bir giyim firmasında yaşanan skandal duyanlara 'pes' dedirtti. Giyim firmasının güvenlik müdürü, kamera açılarını değiştirerek çalışan kadınları dikizledi...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Taksim Beyoğlu’nda ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C., kadınları üzerini değiştirirken izlemek için, kameraların yerini değiştirdi.

Mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Seda Y., üzerini değiştirirken, güvenlik kamerasının açısının değiştiğini fark etti.

Görüntüleri geriye sarıp izlediğinde hayatının şokunu yaşayan genç kadın, kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik, kamera açısını mimarın özel eşyalarının kaybolmaması için değiştirdiğini söyledi. Savcılık rapor sonrası Bahadır C., hakkında, 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.