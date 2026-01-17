Ünlü Fenomenin Yürek Yakan Ölümü! Feci Kazanın Görüntüsü Ortaya Çıktı! Kaskını Kız Arkadaşına Vermiş...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenilmişti.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

FENOMEN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşına verdiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan bir otomobil ile motosikletin çarpışması ve ardından motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut'un araca çarpıp olduğu yere düşmesi, arkasındaki Melike D'nin ise metrelerce savrulup yola düşme anı yer aldı.
Kazanın meydana geldiği kavşakta sıklıkla motosiklet kazalarının yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

