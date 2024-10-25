Ünlü Fast Food Markasında Skandal: Hamburgerlerde Ölümcül Bakteri Tespit Edildi! Menüden Apar Topar Kaldırıldı

Dünyanın önde gelen fast food zincirlerinden bazıları, menülerinde bulunan soğanlar nedeniyle yaşanan bir E. coli salgını nedeniyle zor durumda kaldı. ABD'de McDonald's ile başlayan bu salgın, Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi diğer ünlü restoranları da etkiledi. Söz konusu restoranlar, menülerinden soğanları apar topar çıkarmaya karar verdi.

Restoran yetkilileri, McDonald's'taki E. coli gıda zehirlenmesi olayının kaynağının Kaliforniya merkezli bir ürün şirketi olduğunu açıkladı. McDonald's, California'daki Taylor Farms'ın bir dağıtım tesisine soğan gönderdiğini ve bunun, bazı eyaletlerdeki restoranlardan Quarter Pounder hamburgerlerinin kaldırılmasına neden olduğunu belirtti. Ancak hangi tesisin etkili olduğu açıklanmadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elde edilen verilere göre, bu salgın 10 eyalette en az 49 kişinin hasta olmasına yol açtı ve bunlardan biri hayatını kaybetti. Sağlık müfettişleri, enfeksiyonların potansiyel kaynağı olarak ince kıyılmış soğanlara odaklandıklarını bildirdi.

BÜTÜN SARI SOĞANLAR GERİ ÇAĞIRILDI

Ayrıca, ülke genelinde restoranlara toptancılık yapan U.S. Foods, Taylor Farms'ın potansiyel E. coli kontaminasyonu nedeniyle soyulmuş bütün ve doğranmış sarı soğanları geri çağırdığını duyurdu. U.S. Foods sözcüsü, geri çağrılan soğanların Colorado'daki bir Taylor Farms tesisinden geldiğini belirtti, ancak McDonald's’ın tedarikçisi olmadığını vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Taylor Farms'ı soruşturup soruşturmadıklarını doğrulamadı. Kurum, salgının tüm kaynaklarını incelemekte olduğunu ifade etti. Diğer restoran zincirleri de taze soğan kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldı.

MENÜLERDEN APAR TOPAR KALDIRILDI

Yum Brands, Taco Bell, Pizza Hut ve KFC restoranlarında E. coli salgınını izlemeye devam ettiklerini ve bu nedenle soğanları proaktif olarak menülerinden kaldırdıklarını açıkladı. Ancak, soğanların nereden çıkarıldığı veya McDonald's ile aynı tedarikçiyi kullanıp kullanmadıkları konusunda bilgi vermediler.

Burger King'in sahibi olan Restaurant Brands International, restoranlarının %5'inin Taylor Farms'ın soğanlarını kullandığını belirtti.

Şirket, Colorado'daki tesisin soğanlarının kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri aldı ve diğer tedarikçilerden soğan temin etmeye başladığını duyurdu.

HİSSELERİ ANİDEN ÇAKILDI

Salgın nedeniyle, KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'i içeren Yum Brands'ın hisseleri borsa kapanışına doğru %0.62 düşüş gösterdi. Gıda dağıtım şirketi UFC Foods’un hisseleri de %0.77 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi