Ünlü etnolog Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

Etnolog Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

Özellikle Türkmen kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Tansuğ, dünyanın birçok ülkesinde “Anadolu Kadın Başlıkları” konulu sergiler açmış, portresi Türkiye’de dönemin madeni 50 kuruşlarının üzerinde yer almıştı.

İki kitabı, 200'ü aşkın makalesi ve çok sayıda ödülün sahibi olan Tansuğ, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tansuğ'un cenazesi 25 Ocak Çarşamba günü, İzmir Güzelbahçe Yalı Camii'inde kılınacak ikindi namazının artından Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adı ve sahip olduğu Anadolu kültürünü anlatan zengin koleksiyonu da, yakında Bademler Köyü Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından hizmete açılacak müzede yaşatılacak.

MADENİ PARAYA RESMİ BASILMIŞTI

Tansuğ'un Ankara'ya ait yöresel gelin başı ile çektirdiği fotoğrafı, 1971'de madeni 50 kuruşlara basılmıştı.

SABİHA TANSUĞ KİMDİR?

1935 yılında Gümülcine'de dünyaya gelen Tansuğ, 1941'de ailesiyle birlikte Batı Trakya’dan Türkiye’ye göç etti. Çocukluğu Tire, Manisa, Akhisar, Bergama'da geçti. Göztepe Kız Akşam Sanat Okulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a gitti ve Nuri İyem'den resim dersleri alarak karma sergilere katıldı.

1963 yılında çıktığı Avrupa gezisinde gördüğü kostüm müzelerinden etkilendi. Daha sonra Ege bölgesine yaptığı gezilerde, kadın başlıkları derlemeye başladı. Koleksiyonu zamanla binlerce esere ulaştı. Ayrıca bu konuda yüzlerce makale yazdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de açılan Sabiha Tansuğ Sanat ve Kültür Evi'nin kapanmasının ardından Tansuğ koleksiyonunu sergilenmek üzere Bademler Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na bağışladı.