Ünlü Döviz Kralının Eşi Babasını Mahkemeye Verdi
Ünlü Sapan Döviz'in sahibi İbrahim Sapan'ın eşi Filiz Sapan, kendi babası hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Halk TV
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yeni bir suç duyurusu, Coşkun Karakuş’un kızı Filiz Sapan’dan geldi. Sapan Döviz'in sahibi Av. İbrahim Sapan'ın eşi Filiz Sapan, babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Karakuş, daha önce Florya'daki iş yerlerini kurşunlaması nedeniyle gündeme gelmişti. Şimdi ise, kızından kira talep ettiği ve tapu devri için tehditte bulunduğu iddialarıyla dikkat çekiyor.
Filiz Sapan, savcılığa sunduğu dilekçede, babasının damadının avukatlık ofisi olarak kullandığı, kendi adına tapulu ofisten sürekli olarak kira talep ettiğini belirtti. Dilekçede, Karakuş'un zamanla bu talebi artırdığı ifadesine yer verildi.
TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİ
Daha sonra, Karakuş'un Sapan'dan mülkün tapusunu devretmesini istediği ve bu talebin reddedilmesi üzerine tehdit mesajları göndermeye başladığı iddia edildi. Bu mesajlarda, "Kafasını gözünü kıracağım. Evini ateşe vereceğim" gibi sözler sarf ettiği öne sürüldü.
Karakuş’un ayrıca, "Eğer bana o taşınmazı vermezsen, sizin iş yerinizi kurşunlatacağım" şeklinde tehditler savurduğu belirtildi. Bu bağlamda, Sapan'ın eşi ve kızları üzerinden gelen tehditlerin ardından, İbrahim Sapan'ın ortak olduğu Etiler'deki Universal Auto ve Metzel Rentacar'ın 22 Ağustos'ta kurşunlandığı kaydedildi.
Savcılık dilekçesinde, Karakuş'un söz konusu olaylarla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdiği bilgisi de yer aldı. Bu gelişmeler, ailenin yaşadığı endişeyi artırırken, hukuk sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.