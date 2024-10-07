Ünlü Döviz Kralının Eşi Babasını Mahkemeye Verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yeni bir suç duyurusu, Coşkun Karakuş’un kızı Filiz Sapan’dan geldi. Sapan Döviz'in sahibi Av. İbrahim Sapan'ın eşi Filiz Sapan, babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Karakuş, daha önce Florya'daki iş yerlerini kurşunlaması nedeniyle gündeme gelmişti. Şimdi ise, kızından kira talep ettiği ve tapu devri için tehditte bulunduğu iddialarıyla dikkat çekiyor.

Filiz Sapan, savcılığa sunduğu dilekçede, babasının damadının avukatlık ofisi olarak kullandığı, kendi adına tapulu ofisten sürekli olarak kira talep ettiğini belirtti. Dilekçede, Karakuş'un zamanla bu talebi artırdığı ifadesine yer verildi.