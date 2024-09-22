Ünlü Bebek Markasının Kansere Neden Olduğu İddia Edildi! Çoğu Anne Baba Kullanıyordu
Çoğu anne babanın severek kullandığı ünlü bebek markasının kansere neden olduğu iddia edildi. Ünlü marka 3. kez iflas başvurusu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca tanınan bebek pudrası ve talk ürünleri markası Johnson & Johnson, üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Bu büyük sağlık şirketi, bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin kanserle ilişkilendirildiği iddialarıyla karşı karşıya kalmış durumda.
Şirketin, bu davaların çözümü için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tazminat ödemeyi planladığı ortaya çıktı.
Son gelişmeler ışığında, Johnson & Johnson, Red River Talc adındaki yan kuruluşunun Houston’daki bir federal mahkemeden iflas koruması talep etmesini sağlayan beklenmedik bir adım attı.
Şirket, 62 binden fazla davacının açtığı davalarla mücadele ediyor; bu davalarda, ürünlerinin asbest içerdiği ve çeşitli kanser türlerine yol açtığı öne sürülüyor.