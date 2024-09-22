Ünlü Bebek Markasının Kansere Neden Olduğu İddia Edildi! Çoğu Anne Baba Kullanıyordu

Dünyaca tanınan bebek pudrası ve talk ürünleri markası Johnson & Johnson, üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Bu büyük sağlık şirketi, bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin kanserle ilişkilendirildiği iddialarıyla karşı karşıya kalmış durumda.