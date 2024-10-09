Ünlü Alman Marketi Aldi'nin 'Türk Aile' Reklamı Olay Oldu! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışma

Ünlü Alman marketi Aldi'nin Türk bir aile üzerinden çektiği reklam filmi tartışmalara neden oldu. Reklam filmine 'ırkçılık' eleştirisi yöneltildi.

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Almanya’nın ünlü süpermarket zinciri Aldi’nin Türk bir aileyi konu aldığı kampanyası sosyal medyayı ikiye böldü. Reklam, Almanya’da yaşayan Türklere yönelik klişelere ve oryantalist bakış açısına dayandığı iddialarıyla ırkçılık yapmakla eleştirildi.

Aldi yeni reklam filminde, ucuz olmasıyla öne çıkan “Nussknacker” marka çikolatası için Almanya’dan memleketine dönen bir Türk işçiyi ve ailesini konu alıyor.

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