Ünlü Akaryakıt Devi Satıldı: Yeni Sahipleri Şimdiden Belli Oldu
Binlerce şubesi bulunan en büyük ünlü akaryakıt devi resmen satıldığını açıkladı. Yeni sahipleri şimdiden belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Rus oligarklar Petr Aven ve Mikhail Fridman’ın yatırım şirketi LetterOne, İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz şirketlerinden Harbour Energy'nin yüzde 14.87’lik azınlık hissesini satın aldı. Harbour Energy, İngiltere’nin yanı sıra Norveç, Güneydoğu Asya, Almanya, Kuzey Afrika ve Arjantin gibi çeşitli bölgelerde de faaliyet gösteriyordu.
Fridman ve Aven, İngiltere hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulmuş olmalarına rağmen, LetterOne şu an için doğrudan yaptırımlara maruz kalmadı. Ancak, oligarklar şirketin kârından pay alamıyor ve LetterOne ile resmi bir bağlantı kurmaktan da kaçınıyorlar.
AKARYAKIT DEVİ RESMEN SATILDI
Harbour Energy, geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli Wintershall Dea'nın büyük bir kısmını 11,2 milyar dolara satın aldı. Bu anlaşma, 4,9 milyar dolarlık tahvil ve hibrit transferlerini de içeriyor. LetterOne, bu anlaşma sayesinde Harbour Energy’nin 251 milyon hissesine sahip oldu; geri kalan hisseler ise BASF’ye devredildi.
Harbour Energy’nin CEO'su Linda Z. Cook, bu satın alımı "şirketin en dönüşümsel hareketi" olarak tanımlarken, enerji üretiminde "sorumlu ve güvenli" bir yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini vurguladı.
SATIN ALMA ÇOK ELEŞTİRİLDİ
Ancak, bu satın alım önemli eleştirilere de neden oldu. Hem Harbour Energy hem de İngiltere hükümeti, yaptırım altındaki Rus oligarklara stratejik enerji altyapısında hisse sahibi olma fırsatı tanınmasının riskli olduğu gerekçesiyle eleştirildi.
Global Witness adlı sivil toplum kuruluşunun fosil yakıt araştırmaları başkanı Louis Wilson, bu tür anlaşmaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rus oligarkların İngiltere'nin enerji sektöründe yeri olmamalı" ifadelerini kullandı. Finlandiya ve Norveç gibi ülkeler de benzer endişelerle daha sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor.