Ünlü Akaryakıt Devi Satıldı: Yeni Sahipleri Şimdiden Belli Oldu

Fridman ve Aven, İngiltere hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulmuş olmalarına rağmen, LetterOne şu an için doğrudan yaptırımlara maruz kalmadı. Ancak, oligarklar şirketin kârından pay alamıyor ve LetterOne ile resmi bir bağlantı kurmaktan da kaçınıyorlar.