Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler İlçeden Uğurlandı

Vezirköprü’de üniversite kazanan öğrencilere yönelik "Güle Güle Üniversiteliler" programı gerçekleştirildi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Vezirköprü İlçesi’nde ülkenin değişik üniversitelerini kazanan 425 üniversiteli öğrenci, belediyeye ait bir otelde düzenlenen törenle uğurlandı.

Programda konuşan Vezirköprü Kaymakam Özgür Kaya, “İlçemizde üniversite kazanan öğrencilerimizi kutluyorum. Her biriniz farklı illerde bulunan üniversitelerde eğitim ve öğretim göreceksiniz. Okullarınızı başarıyla tamamladıktan sonra yine ülkemizin değişik yerlerinde ülkemize ve milletimize hizmetler edeceksiniz. Bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Belediye Başkanı Murat Gül ile Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata da öğrencilere başarılar dilerken, öğrenciler de programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA