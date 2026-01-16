Üniversitede Skandal İddia: Sahte Diplomayla Hademelikten Koordinatörlüğe Uzanan Yol

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NTV'nin haberine göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi görev yapan bir personelin, kurumun bilgi sistemine yetkisiz şekilde girerek sahte diploma oluşturduğu ve bu yolla mali işler koordinatörlüğü görevine kadar yükseldiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde hademe olarak çalışan şüpheli, öğrenci bilgi sistemine erişim sağlayarak kendisini üniversite sınavını kazanmış ve mezun olmuş gibi gösterdi. Bu yöntemle sahte diploma temin eden kişinin, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak idari birimde koordinatörlük görevine getirildiği belirtildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından söz konusu hademe hakkında işlem başlatılırken, açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA

Gelişmeler üzerine üniversite yönetimi de kamuoyunu bilgilendirdi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması için yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu, ilgili tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: NTV