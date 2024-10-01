Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu. Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Velid Heraki'den (21) bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.

Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren arkadaşları, Heraki'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Heraki'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Bakan Tekin'den Servis Skandalına Yanıt! En Ağır Yaptırım Geliyor 'En Ağır Yaptırım Geliyor'
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sezonu Açıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sezonu Açıyor
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki Tarlasına Eken Paraya Para Demiyor! Arapların Çok Para Kazandığı Bitki