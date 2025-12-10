Üniversite Kampüsünden Katledilen Meliha Keskin Cinayetinde Korkunç Detaylar! ’10 Dakika İşim Var’ Diyerek İçeri Girmiş

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde, 3 yıl önce boşandığı Meliha Keskin’i pompalı tüfekle öldüren Ferhat Karakaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ifadesinde Karakaya, olay günü kullandığı aracın kiralık olduğunu ve cinayette kullandığı tüfeği 2 yıl önce internetten aldığını belirtti.

Olay, 23 Ekim günü saat 11.30 sıralarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde yaşandı. Türk Halkbilimi öğrencisi Meliha Keskin (39), fakülte binasına girerken eski eşi Ferhat Karakaya tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Karakaya kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meliha Keskin

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU

Genç kadın, tamamlanan otopsinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Keskin’in boşanmanın ardından öğretmenlik hayalini sürdürmek için yeniden üniversiteye başladığı belirtildi.

‘TÜFEĞİ 2 YIL ÖNCE İNTERNETTEN ALDIM’

İddianamede, Ferhat Karakaya’nın ayrıntılı ifadelerine de yer verildi. Karakaya, olay günü kullandığı aracı kiraladığını, saldırıda kullandığı ruhsatsız tüfeği ise köyde kullanmak amacıyla iki yıl önce internet üzerinden satın aldığını söyledi. Eski eşini evinden çıktığı anda fark ettiğini belirten Karakaya, taksiye binerek Keskin’i takip ettiğini, fakülte içine de “10 dakikalık işim var” diyerek girdiğini anlattı.

‘YANLARINA YAKLAŞTIĞIMDA TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI’

Karakaya, Keskin’in okul bahçesinde birkaç erkekle sohbet ettiğini görünce tedirgin olduğunu ve araca dönerek tüfeği aldığını öne sürdü. Yaklaştığı sırada çevredekilerin paniklediğini iddia eden Karakaya, “Bağırmaya başladıklarında elimdeki tüfek bir anda ateş aldı” diyerek cinayetin kazara gerçekleştiğini iddia etti.

Karnından vurulan Keskin yere düşünce tüfeğin yeniden ateş aldığını söyleyen Karakaya, olaydan sonra polise teslim olmak üzere yola çıktığını, trafik ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındığını aktardı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesiyle, Ferhat Karakaya’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Savcılık, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor.

Kaynak: DHA

