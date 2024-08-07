Üniversite Diplomasını Boşverip Baba Mesleğine Döndü: Ufacık Dükkandan Dünyaya İhracat Yapıyor

Bakır ustası İnan Yıldırım, unutulmaya yüz tutan baba mirası mesleğini Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde yaşatıyor. Babasını kaybetmesinin ardından mesleğe başlayan İnan Yıldırım seri üretim olmadan, makinelerden uzak el emeğiyle bakırcılık mesleğini 27 yıldır sürdürüyor. Büyük cami alemlerini, salep kazanlarını, büyük otellerin, restoranların servis sunum tabaklarını yaptığını belirten Yıldırım, "Şu an için İzmir'de bakır işçiliğine bağlı çoğu işi, başka usta yetişmediği için ben yapıyorum.



"27 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORUM"



Babam öleli 25 yıl oldu, o zamandan beri bakır işliyorum ancak babamın dükkanına daha önce işe başladığım için toplamda 27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu işe çok hevesliydim. Ancak babam muhakkak üniversite bitirmemi eğer üniversiteye gitmezsem dükkana sokmayacağını söylemişti. O yüzden Konya Selçuk Üniversitesi'nde veterinerlik okudum. Diplomayı aldım ama hiç kendi mesleğimi yapmadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA