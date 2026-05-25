Umut Altaş ABD'de Hakim Karşısına Çıkacak: Doku Soruşturmasında Kritik Aşama

Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın yarın New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor.

ICE MERKEZİNE NAKLEDİLECEK

Hakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş, işlemlerinin devamı için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledilecek. Sabah'ın haberine göre, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar neticesinde, iade sürecinin alışılmışın dışında bir hızla ilerlediği belirtiliyor.

ALTAŞ'IN BEYANI SÜRECİ ETKİLEYECEK

Mahkemede iadeye dair beyanı alınacak olan Umut Altaş'ın vereceği cevaplar, Türkiye'ye gönderilme sürecinin takvimini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

ŞU ANA DEK 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Gülistan Doku soruşturmasında aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Turkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Sabah