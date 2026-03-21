Umre Hayalini Gerçekleştirmişti: Bakan Çiftçi’den Duygulandıran Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dizi program kapsamında Erzurum’a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada valilik yaptığı dönemde umre hayalini gerçekleştirdiği özel gereksinimli Emine Yiğit’i yıllar sonra ziyaret etti.

Aziziye ilçesinde yaşayan Emine Yiğit Bakan Çiftçi'yi karşısında görünce duygusal dakikalar yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Yiğit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA