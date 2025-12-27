Ümraniye'de Korkutan Yangın

Ümraniye'de kereste deposunda yangın çıktı. Alevler depoyu kül ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de Korkutan Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü.

Ümraniye'de Korkutan Yangın - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Hastanede Dehşet Anları! Eşini Kovalayıp Silahla VurduHastanede Dehşet Anları! Eşini Kovalayıp Silahla VurduGüncel
Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini BıçakladıErkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini BıçakladıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ümraniye Yangın
Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hastanede Dehşet Anları! Eşini Kovalayıp Silahla Vurdu Hastanede Dehşet Anları! Eşini Kovalayıp Silahla Vurdu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı!
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Açıklandı Güllü'nün Kızının Uyuşturucu Test Sonucu Açıklandı