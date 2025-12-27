Ümraniye'de Korkutan Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA