Ümraniye'de Korkunç Kaza! 3'ü Çocuk 8 Yaralı

Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de Korkunç Kaza! 3'ü Çocuk 8 Yaralı

İstanbul Ümraniye ilçesi, Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka 34 FVC 117 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken NATO Yolu Caddesi'nden çıkan Fiat marka 34 YC 4287 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 YC 4287 plakalı aracın içindeki 3'ü çocuk toplam 8 kişi aracın içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan 8 vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralıları çevre ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Ümraniye Trafik kazası
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