Ümraniye Dudullu'da Fabrika Yangını

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yukarı Dudullu Mahallesi 1. Cadde'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve plastik üretimi yapılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

İtfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA-İHA

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
